Лукашенко: по хорошей традиции мы всегда проводили выборы как настоящий праздник для людей

4 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поинтересовался у руководителей местной вертикали власти готовностью к финальному этапу выборов. Об этом шла речь сегодня на встрече главы государства с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками Президента по областям и городу Минску, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции, может быть, и советской традиции, мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в стране началась завершающая стадия избирательной кампании, стартовало досрочное голосование. "Мне докладывают, что в штатном режиме идет работа. Из 5,8 тыс. участков все работают как внутри страны, так и за рубежом", - сказал Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко поинтересовался, все ли сделано с точки зрения материального, организационного обеспечения кампании.-0-

Фото Николая Петрова