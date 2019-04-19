Лукашенко: по каждому направлению нужны проекты будущего

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По каждому направлению нужны проекты будущего, соответствующие лучшим мировым тенденциям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"По каждому направлению нужны проекты будущего, которые соответствуют лучшим мировым тенденциям. Новые производства и технологии, а значит, товары", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что при этом необходимо думать "не о том, сколько мы способны произвести, а о том, куда и сколько сможем продать". Глава государства подчеркнул, что данные подходы в полной мере относятся и к сельскому хозяйству.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.363 BYN
|2.353 BYN
|2.359 BYN
|USD
|2.0957 BYN
|2.093 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2717 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN