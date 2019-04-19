Лукашенко: по каждому направлению нужны проекты будущего

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По каждому направлению нужны проекты будущего, соответствующие лучшим мировым тенденциям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"По каждому направлению нужны проекты будущего, которые соответствуют лучшим мировым тенденциям. Новые производства и технологии, а значит, товары", - сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что при этом необходимо думать "не о том, сколько мы способны произвести, а о том, куда и сколько сможем продать". Глава государства подчеркнул, что данные подходы в полной мере относятся и к сельскому хозяйству.-0-