Лукашенко: Победа советского народа в Великой Отечественной войне едина и неделима

11 октября, Ашхабад /Корр. БЕЛТА/. Победа советского народа в Великой Отечественной войне едина и неделима. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета глав государства СНГ в Ашхабаде, отмечая подготовленное для принятия на саммите Обращение в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы отпраздновали 75-летие освобождения Беларуси. Наш народ заплатил высокую цену за свою свободу - в борьбе с фашизмом погиб каждый третий белорус. Последствия той страшной войны мы ощущаем и по сей день", - сказал глава государства.

Обращение в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне принято на саммите СНГ Страны СНГ также выступают за возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру.

Александр Лукашенко напомнил и об общей проблеме катастрофы на Чернобыльской АЭС, от которой больше всего пострадала Беларусь. "Вот наши тяжелые грузы - последствия Великой Отечественной войны и вдобавок это, не говоря о других вопросах", - подчеркнул он.

Лукашенко призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве "Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы?", - призвал белорусский лидер.

"Победу в этой войне подарил нам великий советский народ! Умирая в осажденной Брестской крепости и блокадном Ленинграде, сражаясь под Сталинградом и Курском, освобождая Европу и штурмуя Берлин, русские, белорусы, украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, молдаване, грузины, кыргызы, таджики, туркмены и узбеки, другие народы не думали о своей национальной принадлежности. Они были едины, водружая Знамя Победы над Рейхстагом. Значит, и наша Победа должна быть единой и неделимой!" - сказал глава государства.

Президент отметил, что, подписывая обращение, стороны вновь демонстрируют свою сплоченность и дружбу, бережное отношение к общей великой истории. "Единым фронтом противостоим попыткам ее искажения и фальсификации. Вместе выступаем за возобновление широкого международного диалога по укреплению системы глобальной безопасности и мер доверия", - подчеркнул белорусский лидер.-0-