Лукашенко поблагодарил ФПБ за активное участие в парламентской избирательной кампании

20 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов за активное участие в парламентской избирательной кампании. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в ее организацию, - сказал Президент. - Мы договаривались, что профсоюзы примут активное участие в кампании, помогут ее организовать на местах, что и было сделано".

Александр Лукашенко подчеркнул роль ФПБ в общественно-политической жизни страны, назвав организацию одной из самых многочисленных. "Основу составляют люди, которые трудятся, работают, а не занимаются политиканством, хождением по чистым и уютным минским улицам", - отметил он.

Александр Лукашенко и Михаил Орда

Во время встречи обсуждался также ход подготовки к восьмому съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который планируется провести в конце февраля.

Александр Лукашенко поручил главе Администрации Президента и правительству подключиться к процессу подготовки этого мероприятия. "Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо, вы человек опытный, я это знаю", - подчеркнул глава государства.

Михаил Орда

По его словам, профсоюзы должны гордиться той ролью, которую они играют в современном белорусском обществе. "Непростое время, люди разные, естественно. Кто-то так, кто-то эдак будет судачить по этому поводу. Но все должны понимать: не дай бог, какие-то трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол (по-старому говоря) - наша молодежная организация, все организации будут задействованы. Не дай бог, конечно, этих трудных времен. Мы стратегически ориентируемся и выстраиваем свою жизнь, и люди должны это понимать. Поэтому съезд мы должны провести достойно, красиво", - сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил заинтересованность в личном участии в работе предстоящего съезда ФПБ. "Это масштабное внутреннее мероприятие. Тем более такой политически важный год: президентские выборы, съезд народа Беларуси - Всебелорусское народное собрание, которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы здесь должны сыграть свою роль", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Михаил Орда поблагодарил Президента за поддержку важных инициатив ФПБ, в частности по усилению гарантий занятости добросовестным работникам, закрепленных в новой редакции Трудового кодекса.-0-

Фото Николая Петрова

В Беларуси хотят создать спецфонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов По словам Михаила Орды, среди прочих на встрече поднимался вопрос о выплате заработной платы на предприятиях-банкротах.