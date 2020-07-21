Лукашенко поблагодарил медиков за работу в период подъема заболеваемости коронавирусом

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил медиков за работу в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом он заявил во время открытия новой центральной городской поликлиники Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил отличную работу врачей и медперсонала в сложный эпидемиологический период. "Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях - без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь - они научились лечить людей. Это подвиг", - сказал Президент.

Александр Лукашенко

Он напомнил, что Беларусь избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат, заболеваемость снижается. Успехи страны признают и зарубежные эксперты, есть интерес к белорусскому опыту со стороны международных структур, в этой связи некоторые банковские организации выражают готовность предоставить стране значительные денежные средства на преодоление ситуации с коронавирусом.

Вместе с тем в мире не исключена вторая волна заболеваемости, поэтому важно беречь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси. "Мы вас сдерживать не будем. Хотите на Черное море - пожалуйста, на Средиземное, Эгейское, океан, на Канары, Бали, Гоа, в Таиланд - пожалуйста, езжайте", - сказал Президент. Но добавил, что по возвращении в Беларусь те, кто путешествовал, должны быть готовы при необходимости уйти на карантин за собственный счет, соблюдая соответствующие требования Министерства здравоохранения. Ведомство определяет список стран, после поездок в которые предписано соблюдать самоизоляцию.-0-