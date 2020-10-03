Лукашенко поблагодарил педагогов за великий труд и искреннюю любовь к детям

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал поздравление педагогическим работникам страны по случаю их профессионального праздника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
"Вы выбрали одну из самых благородных профессий. Осознанно посвятили себя важной миссии - формированию личности ребенка. Каждое ваше слово остается в памяти и душах учеников и студентов. Оно несет им знания и ценный жизненный опыт, учит мыслить. А из миллионов судеб воспитанных вами детей складывается будущее всей страны", - говорится в поздравлении.
"Сегодня все вы - воспитатели и нянечки детских садов, школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, - передавая следующим поколениям исконные ценности белорусского народа и лучшие национальные традиции, укрепляете фундамент нашей государственности, - подчеркнул Президент. - Благодарю вас за великий труд и искреннюю любовь к детям".
Александр Лукашенко пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.
Поздравление Президента Беларуси педагогических работников с профессиональным праздником
Педагогическим работникам
Республики Беларусь
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.
Вы выбрали одну из самых благородных профессий. Осознанно посвятили себя важной миссии - формированию личности ребенка.
Каждое ваше слово остается в памяти и душах учеников и студентов. Оно несет им знания и ценный жизненный опыт, учит мыслить. А из миллионов судеб воспитанных вами детей складывается будущее всей страны.
Сегодня все вы - воспитатели и нянечки детских садов, школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, - передавая следующим поколениям исконные ценности белорусского народа и лучшие национальные традиции, укрепляете фундамент нашей государственности.
Благодарю вас за великий труд и искреннюю любовь к детям.
В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.
Александр Лукашенко.-0-