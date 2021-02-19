Лукашенко побывал на репетиции обновленного спектакля "Павлинка" в Купаловском театре

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Национального академического театра имени Янки Купалы побывал на репетиции обновленного спектакля "Павлинка", передает корреспондент БЕЛТА.

В театре министр культуры Анатолий Маркевич кратко рассказал главе государства о состоянии дел в учреждении и возрождении его классического произведения спектакля "Павлинка", который стал своеобразным брендом театра.

"Значит, в 2020 году мы загубили этот спектакль и снова его восстановили? - уточнил Александр Лукашенко. - Полностью? Не хуже, чем было?"

"Я думаю, даже лучше", - ответил министр. Он рассказал, что в обновленном спектакле играют не только актеры Купаловского из прежней труппы, для которых театр стал настоящим домом, но и молодежь - студенты БГУКИ и БГАИ. По словам Анатолия Маркевича, они хорошо влились в коллектив: "Вижу горящие глаза нашей молодежи. Они считают за честь служить здесь, в нашем театре, и быть бок о бок с мэтрами сцены Купаловского. И я хочу заверить: эти ребята не подведут ни театр, ни страну".

Заслушав доклад министра культуры, Президент посетил репетицию новой "Павлинки".-0-