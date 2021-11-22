Лукашенко: почему я должен задерживать беженцев, когда они идут в Великобританию или Германию?

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона не будет задерживать беженцев, которые на законных основаниях попали в страну и теперь стремятся в страны Европейского союза. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в 2020 году Беларусь и Европейский союз заключили соглашение о реадмиссии. К подписанию этого документа стороны шли долго, была проделана большая работа. "Потому что реадмиссия в одну сторону быть не может. Нам надо было договориться и с Россией, России надо было договориться с вами, - пояснил Президент. - Если беженцы у вас прошли через Беларусь, вы нам их возвращали, но вы должны были построить у нас или профинансировать строительство пунктов для этих беженцев. Пошла работа".

Однако после президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года Европейский союз начал вводить санкции против страны и прекратил свои обязательства по соглашению о реадмиссии. "Вы, вводя санкции против Беларуси, ушли от договора о реадмиссии, перестали строить эти пункты пропуска для беженцев. И тогда я сказал: "Ребята, санкции плюс ваш отказ от работы с беженцами, эмигрантами - до свидания". Почему я их должен задерживать на границе, когда они идут в Великобританию, Германию? Я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю: и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам. Вот в чем был смысл. Но я их сюда не звал и не хочу, если откровенно говорить, чтобы они шли через Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.

При этом глава государства обратил внимание, что Беларусь - это лишь один из маршрутов для беженцев попасть в страны Европейского союза. Куда более значительные потоки мигрантов направляются в ЕС через Средиземное море и Балканы.

"Скажите, пожалуйста, почему вы бучу не поднимаете по поводу беженцев: с Франции 600 человек недавно к вам проникло, и у вас конфликт. И Макрон (Президент Франции. - Прим. БЕЛТА) пригрозил, что отключит электричество на каких-то ваших британских островах. Почему вы об этом не рассказываете народу?" - спросил Президент у журналиста.

Александр Лукашенко также напомнил о событиях семилетней давности: в 2014 году, после начала боевых действий на Донбассе, Беларусь в течение нескольких месяцев приняла 160 тыс. беженцев из Украины. "Предоставив им все права, которыми тогда обладали белорусы: бесплатное образование, здравоохранение бесплатное, работу и так далее и тому подобное. Почему тогда Европейский союз вместе с Великобританией и Америка не предъявили мне претензии. Потому что так было нормально. Хорошо было. Они не в Европейский союз рванули, хотя отчасти и туда шли, а 160 тысяч ко мне. И я их принял как родных. В данной ситуации тысячи беженцев хотят к вам", - заметил белорусский лидер.-0-