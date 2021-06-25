Лукашенко почтил память митрополита Филарета на месте его захоронения в Свято-Успенском монастыре в Жировичах

25 июня, Жировичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня почтил память митрополита Филарета у места его захоронения в Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре, передает корреспондент БЕЛТА. Александр Лукашенко пришел к месту захоронения митрополита Филарета за Крестовоздвиженским храмом монастыря, где почтил память первого в истории независимой Беларуси главы православной церкви и оставил на его могиле корзину с белыми розами. Это любимые цветы Владыки, которые Президент всегда дарил ему при жизни. Митрополит Филарет возглавлял Белорусскую православную церковь более двух десятков лет. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Усилиями Его Высокопреосвященства возобновила деятельность Минская духовная семинария, были учреждены Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов, отстроены сотни храмов. Деятельность владыки Филарета получила широкую известность как в ближнем, так и дальнем зарубежье, но белорусы более всего ценили его как светлого и чистого душой человека. "Митрополита Филарета недаром называли мерилом нравственности и совестью нации. Его архипастырское служение в Беларуси совпало с эпохой становления независимого государства. Благодаря поддержке и отеческим советам владыки мы вместе построили сильную суверенную страну, где все живут в мире, согласии и нет места религиозной вражде. Наша многолетняя дружба и огромное взаимное уважение стали для меня мощной духовной опорой. Мы потеряли Героя Беларуси, наставника и самого искреннего защитника, который до последнего своего часа молился за благополучие этой страны и ее народа", - отмечал Александр Лукашенко в соболезновании белорусскому народу в связи со смертью владыки Филарета.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!