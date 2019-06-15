Лукашенко подарил Си Цзиньпину ко дню рождения бронзового аиста и корзину продуктов из Александрии

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время обмена подарками

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину бронзовую скульптуру аиста и корзину продуктов со своей малой родины из агрогородка Александрия, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения "С теплотой вспоминаю наши встречи, высоко ценю понимание и доверие между нами. Искренне признателен вам за особое внимание, которое вы постоянно уделяете укреплению дружественных связей между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встретились накануне в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Как известно, лидеров Беларуси и Китая объединяет близкая дружба, поэтому во время встречи они коснулись не только вопросов официальной повестки дня, но и обменялись подарками. Особый символизм событию придал праздничный повод: 15 июня Си Цзиньпин отмечает день рождения.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время встречи

В числе подарков глава белорусского государства вручил Председателю КНР бронзовую скульптуру аиста. Эта полная изящества птица - довольно частый гость как в белорусском, так и китайском искусстве. Аист является символом мудрости и долголетия, предвестником счастья и благополучия. Он считается духом-покровителем дома, приносящим его обитателям согласие и процветание. В образе аиста заключается также пожелание мира и гармонии. Еще одним подарком стала корзина с белорусскими продуктами, которые произведены на родине Президента в Александрии.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время обмена подарками

Теплая встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина подчеркнула особый характер сотрудничества Беларуси и Китая, а также отношений, сложившихся между их лидерами.-0-