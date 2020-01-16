Лукашенко подарили хоккейный свитер сборной Латвии с первым номером и его фамилией

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко подарил ему хоккейный свитер латвийской сборной. На белом джерси вышиты первый номер и фамилия главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент в свою очередь подарил премьер-министру Латвии статуэтку одного из символов Беларуси - зубра.

Александр Лукашенко и Кришьянис Кариньш

Хоккейный свитер сборной Латвии Кришьянис Кариньш привез неспроста: в 2021 году Минск и Рига проведут чемпионат мира по хоккею. Его проведение обсуждалось в числе других тем на переговорах во Дворце Независимости.

По словам премьер-министра, с латвийской стороны в плане подготовки к чемпионату все идет по плану. "Мы крайне рады возможности проводить в следующем году чемпионат по хоккею вместе с вами, - подчеркнул он. - И что особенно приятно: белорусская и латвийская команда в разных дивизионах, поэтому, может, в конце чемпионата мы встретимся в Минске".

"Не дай бог!" - шутя отреагировал Александр Лукашенко. Он пояснил, что латвийцы в последнее время принесли белорусам много неприятностей на льду, поэтому в Минске этой встречи будут остерегаться.-0-