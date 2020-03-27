Лукашенко подарили светящегося зубра из гипса

27 марта, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил предприятие "Белгипс". Сотрудники завода подарили главе государства статуэтку зубра ручной работы, передает корреспондент БЕЛТА.

Зубр выполнен из цельного гипсового камня белого цвета. В постамент встроена электрическая лампа. Вес гипсовой фигуры составляет 41 кг.

Александр Лукашенко

Когда Александру Лукашенко презентовали изделие, а затем унесли в сторону, он удивился: "А чего вы мне его не отдали?"

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"Он 41 килограмм весит, Александр Григорьевич", - оправдался один из владельцев предприятия, председатель совета директоров корпорации "Волма" Юрий Гончаров.

"Я могу удержать, но уже не буду. А то начнете критиковать, что я тут силу свою показываю, - пошутил Президент. - Ну что ж, во Дворце Независимости поставим на видном месте. Это очень дорогой подарок".-0-