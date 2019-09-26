26 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает отсутствие военной угрозы для Украины со стороны Беларуси. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались, возможна ли ситуация, когда белорусские военные в рамках общих действий с Россией вооруженных сил придут с оружием на территорию Украины. "Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная, вооруженная, приспособленная к современную бою армия. И что самое важное - дисциплинированная. Там не может быть каких-то шараханий", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Они могут появиться там только тогда, когда им будет приказано главнокомандующим, - продолжил глава государства. - Мою позицию по войне на востоке (Украины. - Прим. БЕЛТА) я изложил, не касаясь определенных нюансов. Что касается участия в боевых действия и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не Президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей".

Глава государства еще раз обратил внимание на дружественный характер двусторонних отношений. "Мы не можем быть врагами вашего народа. И все наше руководство, и я как Президент, имеющий в тысячу раз больше полномочий, чем у вашего Президента, я никогда на это не пойду", - подчеркнул он.

Принципиальная позиция Беларуси зафиксирована также в оборонительной доктрине. "Мы публично вместе с парламентом, местными властями вырабатываем доктрину. В ноябре мы примем новую оборонительную доктрину (в 2020 году заканчивается старая). Если хотите, вам направим", - предложил Президент.

Кроме того, Россия тоже не заинтересована в том, чтобы Беларусь оказалась вовлечена в вооруженный конфликт. "России это не надо - чтобы мы втягивались в драку", - констатировал Александр Лукашенко.

Он выразил сомнение в намерениях России вооруженным путем захватить территорию Украины: "Для того, чтобы захватить Украину, вчера надо было (действовать. - Прим. БЕЛТА), когда с Крымом была ситуация - одни сутки. Сейчас будет посложнее. И они сами могут решить эту проблему, без нас. Но сразу оговорюсь: сейчас это будет очень сложно. И не только потому, что украинская армия стала армией и накачала мускулы. А потому, что туда вовлечено много мировых игроков. Поэтому попытка России, Беларуси или кого-то захватить Украину - ответ будет мгновенным. Прежде всего со стороны НАТО. Потому что они будут чувствовать для себя серьезную угрозу".

Президент высказал мнение по поводу разговоров в СМИ о том, что Россия и США якобы ведут переговоры о размене Украины и Венесуэлы. "Если только Трамп себе позволит этот размен, а Путин - размен по Венесуэле - мгновенно потеряют один и другой Украину и Венесуэлу. Украина никогда на это не согласится, - сказал белорусский лидер. - Она даже в сторону Трампа перестанет смотреть, если он посмеет это сделать. Это какие-то вбросы идут, прощупывают общественное мнение".

"Я абсолютно убежден, что Россия никогда не позволит себе захватить Украину, если вы, конечно, войну не начнете", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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