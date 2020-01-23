Лукашенко подчеркивает стратегическую значимость научной отрасли для развития страны

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Две главные силы питают мощь нашего государства (наверное, любого, но нашего особенно) - интеллект нации и живительный источник культурных традиций. Чествуя во Дворце Независимости накануне Дня белорусской науки ее лучших представителей, мы подчеркиваем стратегическую значимость важнейшей для развития нашей страны отрасли", - сказал Александр Лукашенко.

Участники церемонии свой профессиональный праздник в этом году уже встретят в новом статусе. Глава государства отметил, что присвоение званий доктора наук и профессора станет их очередной победой на сложнейшем пути познания законов природы и общества, а также основой для новых свершений.

"Говорят, что многие открытия в науке делаются случайно, но абсолютно точно не случайными людьми. За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Я очень часто говорю, что самый тяжелый труд, который человечество познало, - это труд ученого. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко

По его словам, наука в Беларуси пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства. "Но и требования очень серьезные. Я убежден (может быть, в чем-то ошибаюсь, но в основном прав): ученым в Беларуси стать сложно. Просто так ученым ты не станешь, а если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее. По многим причинам. По крайней мере, за деньги, как это было много-много лет назад (я зацепил эти времена), вряд ли это возможно", - заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что отечественные ученые активно вовлечены во многие общественно-политические процессы жизни страны. И эта высокая миссия требует от каждого из них большой самоотдачи и ответственности за принимаемые решения.

"Именно наука и современные инновации меняют облик мира, открывают горизонты цивилизационного развития третьего десятилетия нового XXI века. Сегодня как никогда жизненно важно войти и закрепиться в группе стран - разработчиков, производителей высокотехнологичной и наукоемкой продукции. У нас есть все основания для успешного движения в данном направлении", - заявил глава государства.

Президент отметил, что Беларусь уже обрела широкую известность благодаря исследованиям и разработкам в области информационных и космических технологий, атомной энергетики, физики, машиностроения, агропромышленных и биотехнологий, медицины и фармацевтики. "Все, что достигнуто во благо человека и нашего государства, - это заслуга таких, как вы, - самоотверженных и преданных благородным целям людей. На ваших плечах, как бы пафосно это ни звучало, - ответственность за будущее наших детей", - сказал Александр Лукашенко.

Он убежден: сегодня надо смотреть на многие десятилетия вперед и делать все, чтобы каждое новое поколение белорусов гордилось своими истоками, берегло историческое достояние и совершенствовало лучшие начинания. "Более того, ваши достижения обязательно должны найти развитие в результатах труда лучших учеников - перспективных, амбициозных, с государственным мышлением. Их будущий успех и станет настоящим подтверждением высоких званий и научного авторитета наставника. Пусть эта традиция преемственности интеллектуального потенциала послужит главным целям дальнейшего развития нашего государства", - резюмировал белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал ученым вдохновения и не останавливаться на достигнутом. "Хотел бы пожелать вам, чтобы это была база, фундамент, платформа, которая послужит дальнейшему движению вас как ученых вперед", - заключил он.

Дипломы доктора наук из рук главы государства получили 11 ученых. В их числе были представители медицинских, педагогических, технических, физико-математических, филологических и экономических наук.

Аттестаты профессора Президент вручил семи работникам образовательных, научных и медицинских учреждений по специальностям "искусствоведение", "строительство", "физика", "технология (машиностроение)", "право", "медицинская биология".

Присвоение ученой степени доктора наук Александр Лукашенко сравнил с вручением генеральских погон, назвав эти звания "народными". "Все высоты, которые мы берем в жизни, очень важны. Но "народное" звание (профессор, генерал) - это великое дело. Я с величайшим уважением отношусь к вам, героическим людям, потому что наука - это очень сложно. Может, потому что в свое время я отказался заниматься наукой, понимая, что это очень тяжело и к этому надо иметь действительно огромную склонность и поддержку свыше. Поэтому я всегда очень чувствителен к этим вопросам и очень внимательно отношусь к ученым", - заявил Президент.

После церемонии глава государства пообщался с новоиспеченными докторами наук и профессорами, сразу же попросив их откровенно говорить о проблемах - "о том, что волнует, а не на что ориентировали". "Есть такая практика: прежде чем появиться у Президента, пальцем трясут - это скажите, это и это затроньте. Я не против. Можете затронуть любой вопрос. Но хотелось, чтобы это было от души. Если не от души - я сразу замечу, у меня опыт работы с людьми уже большой", - сказал Александр Лукашенко.

Он с сожалением добавил, что с учеными встречается редко, и попросил председателя Высшей аттестационной комиссии обратить на это внимание. "Вы должны меня к ученым чаще подтаскивать. Говорим о том, что наука - это основа, а Президент телепается там, где должны министры и губернаторы работать. Хотя без реального сектора экономики, той же несчастной нефти и газа, нам никуда", - отметил Президент.

В 2019 году Высшая аттестационная комиссия Беларуси присудила ученую степень 397 соискателям, из них 39 - доктора наук, 358 - кандидата наук. Обладателями ученых степеней стали 44 иностранных гражданина из Китая, Вьетнама, Ливии, Ирака, Ирана, Казахстана, России, Нигерии, Украины, Туниса.

Наибольшее количество ученых степеней присуждено в медицинских отраслях - 77 диссертаций (19,4% от всех успешно защищенных работ), технических - 61 диссертация (15,4%), физико-математических - 44 (11,1%).

Ученое звание профессора в 2019 году присвоено 38 ученым, доцента - 351 соискателю. Ходатайства о присвоении ученого звания представлены в основном учреждениями Министерства образования (44,7%), Министерства здравоохранения (17%) и Национальной академии наук (18%).-0-

Президент: нужны разработки ученых, которые можно применить на деле "Что касается практико-ориентированности - это жесткое мое требование. Нам разглагольствования никакие не нужны, начиная от гуманитарных до естественных, точных наук. Нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле", - сказал глава государства.

Экспорт услуг Института экономики НАН Беларуси в 2019 году превысил $120 тыс. "В 2019 году институтом реализовано порядка 30 крупных научных проектов фундаментального и прикладного характера. Три из них по заказам нерезидентов Беларуси, что позволило обеспечить экспорт услуг в размере $122,5 тыс.", - сказал директор Института экономики НАН.