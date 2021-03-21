"Как только мы забудем, мы погибнем как народ" - Лукашенко подчеркивает важность чтить памятники и святыни

21 марта, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность чтить памятники и святыни. Об этом он заявил в завершение республиканского митинга-реквиема "Лампада памяти", приуроченного к 78-й годовщине хатынской трагедии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот митинг-реквием завершен сегодня, но он не может завершиться никогда", - сказал белорусский лидер.

Он поблагодарил всех участников мероприятия за то, что в этот ненастный день приехали в умершую, но живущую в сердцах людей деревеньку. "Вы должны помнить: пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, мы - люди", - отметил глава государства.

"Значит, мы будем жить, и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем как народ и как нация", - подчеркнул Президент.

Он также призвал людей чаще приходить в такие места и приводить своих детей, чтобы они понимали и ценили нашу жизнь.-0-