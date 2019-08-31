31 августа, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность комплексного подхода к сельхозработам в период уборочной. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Приехав в поле на территории ОАО "Озерицкий-Агро", Александр Лукашенко с ходу отметил, что день сегодня не особый, а обычный.

Глава государства подчеркнул, что уборка зерновых - это только часть уборочной страды и других не менее важных полевых работ. "Мы, наверное, 25-30% только преодолели уборочной", - сказал он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что для Беларуси уборочная кампания давно перестала быть "битвой за урожай". В стране достаточно техники, сил и средств для проведения уборочной в срок и в полном объеме.

"Поменялся климат, и мы пытаемся пока достойно взять зерно от кукурузы, как весь мир и США - страна, которая производит больше всего зерновых. Переориентировались на кукурузу, стали возделывать на четверть меньше зерновых колосовых. Поэтому это уже не битва. Около 7 млн т получилось (собрать зерновых и зернобобовых без учета кукурузы. - Прим. БЕЛТА). Для Беларуси с такой техникой это не проблема", - отметил глава государства.

По его мнению, очень важно, не сбавляя темпов, продолжать сельхозработы. Президент пояснил, что должен быть хозяйский подход, наравне с уборкой хлебов в хозяйствах надо готовиться к уборке кукурузы, заниматься заготовкой плодоовощной продукции, проводить вспашку земель, готовить их под посев озимых, заготавливать корма. "Мы влезли в уборку зерновых и, грубо говоря, по-крестьянски, телепаемся с этими зерновыми, забывая, что сразу после уборки зерновых надо стерню пролущить, перепахать, подготовить под озимый сев, посеять озимые", - добавил он.

В этой связи Александр Лукашенко позитивно оценил работу ОАО "Озерицкий-Агро".

Глава государства обратил внимание и на стратегию по урожаю картофеля - заложить в стабфонды с надлежащими условиями хранения, обеспечить торговлю на внутреннем рынке и экспорт. В этом году ожидается хороший урожай, планируется собрать около 7 млн т. Александр Лукашенко обратил внимание, что большую часть урожая - порядка 5,5 т - производят частные хозяйства, в связи с чем потребовал обеспечить у них закупку картофеля, помочь с реализацией.

"Самое святое - это стабилизационные фонды. Это резервы для населения, чтобы у нас был свой картофель на полках, самых лучших сортов, - потребовал Президент. - Главное для нас в этот год - свое население накормить хорошей картошкой".

Он высоко оценил качество сортов картофеля белорусской селекции. "Новые сорта, выращенные из пробирки, их я и сам опробовал, в лаборатории исследовали и в России, и у нас - прекрасные", - сказал Президент.

Таким образом, традиционно глава государства свой день рождения провел за работой. На этот раз - в поле, занимаясь вопросами развития АПК. Тем не менее, коллектив БЕЛТА не может не присоединиться к многочисленным поздравлениям.-0-

Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены - Лукашенко "Они должны понимать, что надо цену (если она растет на рынке) и крестьянам давать выше. Я не хочу, чтобы переработчики по-прежнему наживались за счет крестьян", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко: надо нарастить экспорт картофеля, такого вкусного за границей мало Президент поддержал необходимость наращивать объемы экспорта, но при этом напомнил о соблюдении обязательного требования - в первую очередь обеспечить свое население.

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