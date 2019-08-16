Лукашенко подчеркивает важность культуры земледелия и стратегии в организации уборочной

16 августа, Стародорожский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность соблюдения культуры земледелия и грамотной стратегии в организации уборочной кампании. Об этом он заявил сегодня, посещая с рабочей поездкой Стародорожский район Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался, как в районе идет уборка колосовых зерновых. Ему доложили, что осталось примерно 5%, в том числе овес и ячмень. Глава государства в связи с этим заметил, что эти культуры надо убирать в более ранние сроки, нежели остальные зерновые, особенно с учетом дождливой погоды.

"Овес и ячмень, конечно, надо было давно убрать. Я специально затрагиваю этот вопрос. Я вас предупреждал, что главное - стратегия в эту уборочную кампанию. Мы все время говорим: уборка, уборка... И журналисты (они же не специалисты) подхватили это и раздули до космических размеров. Это даже не первый, а второй этап уборки. Первый - травы. Второй этап - уборка зерновых. Она уже перестала быть у нас главной, потому что мы зерновые поурезали, а остальное отдали под кукурузу, рапс. Колосовые у нас - не главное в уборке. К уборке еще огромные площади картофеля, сахарной свеклы. Вот где еще уборка, она только началась", - сказал глава государства.

"Поэтому я и говорил о стратегии, особенно сейчас. Не ждите, что у нас будет хорошая погода. Все, что у нас осталось, - 10-13%, а это хорошие хлеба. И этот хлеб надо взять", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что по плану в нынешнем году должны собрать более 9 млн т зерна, включая кукурузу и рапс. "Поэтому колосовые зерновые надо убрать. Уберем - получим 7 млн т зерна колосовых - будем с хлебом", - сказал он.

Президент также обратил внимание на подготовку к уборке кукурузы: "В этом году кукуруза хорошая, потерять нельзя. А, во-вторых, мы должны до 9-9,5 млн т добирать за счет кукурузы. Мы же не зря площади такие под кукурузу отвели. И в текущем году у нас нет выхода с учетом того, что нам надо резервы восполнить. У нас есть такая возможность".

Александр Лукашенко также поручил закупать в резерв не около 850 тыс. т зерна, а до 1 млн т. "Один миллион мы должны закупать и положить в резерв. Накормить народ (это не много надо нам хлеба), и остальное останется в резерве. Поэтому в эти дни - сегодня-завтра-послезавтра - мы должны напрячься настолько, чтобы убрать все из зерновых колосовых", - заявил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул недопустимость рвать технику. "Если вы видите болото, не надо загонять туда комбайн, а потом тросом тащить двумя тракторами. Не надо! Комбайн дороже, чем оставшийся там мешок зерна. Подождите. Нет, значит, вручную косите и выносите, как это было раньше. И везде надо иметь, особенно в Витебской области, комбайны на гусеничном ходу", - отметил глава государства.

Особый акцент Александр Лукашенко сделал на необходимости соблюдать культуру земледелия. И это умеют делать. Соответствующий вывод Президент сделал, видя, насколько качественно обстоят дела на полях к его приезду. "Если умеешь, как надо делать, привези сюда председателей исполкомов и заставь их сделать так. Не откладывай на завтра. Культура земледелия - каждый клочок должен быть обработан, как вокруг этой фермы, - сказал он. - Вы делаете, чтобы показать. С одной стороны, это хорошо, с другой, - плохо. Думаю, умеете же! Так сделайте это везде!".

Профильным вице-премьеру и министру Александр Лукашенко поручил взять соответствующие вопросы на контроль. "Чтобы мы наконец-то перестали говорить о культуре земледелия", - отметил он.

Обратил внимание Президент и на важность оперативной уборки с полей соломы, чего ранее не дала сделать погода.

Еще одно поручение - контролировать качество вспашки земель, от чего зависят дальнейшие работы на земле. "Мы разучились пахать. Если поле вспахано через пень-колоду и завтра надо грейдером ровнять, то лучше не надо пахать, - подчеркнул глава государства. - Никакая сеялка не выровняет, даже если многооперационная. За вспашку, я помню еще в мои времена партия требовала (молодцы, правильно требовали), надо очень много платить механизаторам. Больше даже, чем на уборке. Если ровно вспахано - затраты меньше на посев".

"Это не мелочи. На это необходимо обращать серьезное внимание, - отметил Александр Лукашенко. - Сейчас очень большие объемы надо будет поднять. Спланируйте все. Где надо, значит, надо и ночью работать. Надо вовремя посеять".

Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько, в стране убрано почти 85% площадей зерновых и зернобобовых культур без учета кукурузы, осталось завершить работы на 326 тыс. га. Больше всего неубранных территорий в Витебской области - 131,8 тыс. га, меньше всего в Брестской - 4,2 тыс. га. -0-