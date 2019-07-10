Лукашенко подчеркивает важность мира в Беларуси в эпоху глобальной военной нестабильности

10 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность мира и спокойствия на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности. Об этом он заявил сегодня во Дворце Независимости на церемонии чествования выпускников военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает корреспондент БЕЛТА.

"На вас возлагается ответственность за мир и спокойствие на белорусской земле в эпоху глобальной военной нестабильности, - сказал Президент. - В период, когда международная система безопасности находится под угрозой разрушения. Это вызовы, которые вы должны объективно оценивать и которым должны быть готовы противостоять".

Александр Лукашенко подчеркнул, что профессионализм офицеров, их высокие моральные качества и стремление самоотверженно защищать свою землю являются гарантией мирной и созидательной жизни белорусского государства.

"Именно вам, офицерам Вооруженных Сил, предстоит совершенствовать их современный облик, внедрять в боевую учебу все самое передовое, осваивать новейшие образцы техники и вооружения, учить войска действиям в соответствии с современными тенденциями военного дела, - сказал он. - Серьезным экзаменом на профессиональную зрелость станет совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Убежден в вашей готовности продемонстрировать отличную выучку, мобильность и способность быстро принимать верные решения".

Задачи, которые ставит государство перед высшим офицерским составом, остаются неизменными: для сотрудников органов внутренних дел - защита личности, общества и страны от любых преступных посягательств, для сотрудников МЧС - ответственность за безопасность жизни и деятельности человека, профилактика и предупреждение бытовых происшествий и техногенных катастроф. В зоне их особого внимания также находится эксплуатация Белорусской атомной электростанции.

"От выпускников-пограничников с учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, требуется поддержание высокого уровня боевой готовности, умение адекватно реагировать на развитие обстановки в пограничной сфере", - отметил Президент.

Обращаясь к сотрудникам спецслужб, глава государства подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на нейтрализации проявлений терроризма и экстремизма, разжигания национальной и религиозной вражды в обществе, принять меры по недопущению нанесения экономического ущерба стране.

Президент обратил внимание, что торжественная церемония проходит в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. "Вспоминая великий подвиг героев, отстоявших свободу Отечества, с чувством гордости смотрим на всех, кто, продолжая славные традиции, становится на защиту Родины. Кто, присягнув стране на верность, бережет мир и обеспечивает безопасность жизни и деятельности людей", - отметил глава государства.-0-