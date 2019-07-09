9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией, а не только стратегических. Об этом он заявил сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо решать и текущие вопросы, которых у нас с Россией немало. Например, у нас сегодня порядка 80 предприятий закрыты Россельхознадзором или каким-то там органом в России, а может быть, и правительством. Скорее всего, правительством. Закрыты к поставкам нашей продукции в Россию. Притом под надуманным предлогом. Ведь можно принять и обосновать любое решение, - отметил глава государства. - К примеру, такой вопрос. Если мы так друг с другом сегодня строим отношения, слушайте, о какой общей валюте и вхождении или объединении государств можно говорить… Надо расчистить. Этого просто быть не должно в отношениях между двумя государствами".

Александр Лукашенко привел еще один пример - доступ к госзаказам. "Все должны быть в равных условиях. И предприятия России, и Беларуси", - заявил он.

"Или промышленная кооперация, о которой мы много говорим. Или налоговый маневр, который подкинули вместо таможенных пошлин, о которых мы договаривались, что их вообще в ЕАЭС быть не должно. Не то что в Союзном государстве. Или истекли уже фактически сроки по переговорам на поставки природного газа и нефти на будущее. Куча вопросов. Которые не решаются. И мы договорились, что, решая стратегические вопросы, мы параллельно будем решать и вопросы тактического характера, которые лежат на поверхности и вопиют", - продолжил белорусский лидер.

"Потому что без решения этих вопросов и разговаривать не о чем, с нашей стороны. То есть масса проблем", - констатировал Александр Лукашенко.-0-