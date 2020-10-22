22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность совместной работы спецслужб Беларуси и России с учетом внешней обстановки. Об этом он заявил сегодня на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что рад встрече. "Считают, что мы с вами давно не виделись, потому что очень активно сотрудничали, когда вы возглавляли палату парламента Российской Федерации (Сергей Нарышкин в 2011-2016 годах возглавлял Госдуму Федерального Собрания Российской Федерации. - Прим. БЕЛТА). Вы наиболее ярким были политиком на постсоветском пространстве, а потом в силу специфики вашей нынешней работы ушли в тень, как у нас говорят чекисты, - сказал белорусский лидер. - Поэтому я рад с вами встретиться. Наблюдаю и слежу в основном по телевизору из докладов ваших и моих коллег. Президент России очень часто мне рассказывает о вас. Многие документы… Знакомит меня с наработками Службы внешней разведки Российской Федерации там, где касается наших отношений и союзного строительства".

Сергей Нарышкин и Александр Лукашенко

"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что очень благодарен за подобную информацию и к ней в Беларуси серьезно относятся. "В связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам - к России, Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся - о совместной работе во благо наших народов", - резюмировал Президент.-0-

Нарышкин: спецслужбы могут сделать многое для защиты России и Беларуси от периодически возникающих угроз "Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.