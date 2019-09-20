Лукашенко подчеркивает возможность рентабельной работы льняной отрасли

20 сентября, Кореличский район /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения ОАО "Кореличи-Лен" подробно ознакомился с эффективностью работы предприятия и продукцией, которую оно производит. Глава государства позитивно оценил деятельность льнозавода, технологии переработки льна, которые здесь используются, и поручил перенести этот опыт на другие предприятия льняной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как в Кореличах, так должно быть на всех льнозаводах по всей стране. Лучше не надо. Вот это сделайте и все", - сказал Александр Лукашенко.

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Лукашенко убежден в правильности принятого решения по развитию льноотрасли "Если раньше я думал о том, что вот мы ввязались в эту войну по спасению льноводческой отрасли, а, может быть, на рынке будет негодная эта продукция, я переживал за это, потому что денег вложили немало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно. В Беларуси льну быть", - подчеркнул глава государства.

Лукашенко потребовал оптимизировать число льнозаводов в Витебской области Главе государства было доложено о структуре льноводческой отрасли в Гродненской области, где лен высевают на 7 тыс. га, а перерабатывают два модернизированных льнозавода.