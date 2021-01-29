Лукашенко поддержал идею экспериментального создания в гродненском вузе фонда государственно-частного партнерства

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает идею экспериментального создания государственно-частного партнерства в финансировании вузов, которую предложили гродненские студенты сегодня на встрече главы государства со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Студентка из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы в своем вопросе Президенту отметила, что во многих странах мира модель финансирования высшего образования похожа на нашу: основную нагрузку берет на себя государство. В то же время по опыту ряда зарубежных стран в университетах создаются фонды целевого капитала, наполняемые частными компаниями, а также попечительскими советами. Девушка обратила внимание: средства из этих фондов направляются на финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований, что, в свою очередь, укрепляет позиции университета, делает его конкурентоспособным. Она поинтересовалась, как Александр Лукашенко относится к такой форме государственно-частного партнерства.

Президент подчеркнул: "Отношусь абсолютно положительно. Готов даже к эксперименту в этом плане на базе вашего университета. Создавайте такой фонд".

Александр Лукашенко

"Сколько внесет частник, столько и государство. Частник три рубля - государство три рубля, частник три миллиона долларов - государство три миллиона долларов", - продолжил Александр Лукашенко.

"Давайте на базе вашего университета создадим этот фонд и посмотрим, как вы потратите эти деньги. Проработайте этот вопрос, если ваш университет и губернатор не против, то я - за", - отметил Президент.-0-