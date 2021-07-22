Лукашенко поддержал корректировку законодательства о деятельности холдингов

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа, который обсуждался сегодня на совещании у главы государства, касающийся корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов. Об этом заявил журналистам министр экономики Беларуси Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

В документ включены положения, направленные на совершенствование правового статуса холдингов, порядка их создания и функционирования, а также касающиеся особенностей работы холдингов с участием государства.

"Указ был инициирован Министерством экономики. Предложения, которые сегодня мы озвучили перед главой государства, были поддержаны", - заявил министр.

По его словам, для более эффективной работы холдингов необходимы соответствующее законодательство и правила игры. "Вот эти правила игры мы сегодня и рассматривали для того, чтобы усовершенствовать их, сделать более понятными, прозрачными, простыми для непосредственно предприятий, которые входят в холдинговые структуры. Мы рассматривали вопросы, которые связаны с управлением и взаимоотношениями между управляющей компанией и дочерними предприятиями. Упростили порядок предоставления финансовых ресурсов внутри холдинговой системы и движения этих финансовых ресурсов. Также движение неиспользуемого оборудования и использование централизованного фонда", - рассказал Александр Червяков.

"Думаю, что это будет серьезная поддержка для повышения эффективности работы наших предприятий именно в рамках холдинговых структур", - добавил он.

Министр также отметил, что по пятилетней программе планируется создание госкорпораций, и они будут построены тоже по принципу холдинговых структур.

"Мы открытая экономика, открытое государство, и нам нужно выходить на внешние рынки и конкурировать с крупными компаниями. Холдинговые структуры как раз формируют крупные компании, именно они могут конкурировать на внешних рынках с аналогичными компаниями. Сегодня очень трудно выстоять на внешних рынках в одиночку", - обратил внимание Александр Червяков.

На совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в настоящее время в государственном реестре 95 холдингов, которые объединяют 643 предприятия, производящих почти четверть промышленной продукции страны. "Вы мое отношение знаете. Законодательство, во-первых, не должно часто меняться. И, во-вторых, если мы его дополняем или изменяем, то следует убедиться, что учтено все", - заявил по данному поводу Президент.-0-

Александр Червяков