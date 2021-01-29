Лукашенко поддержал предложение, чтобы службу в армии увязывать с полученной профессией

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о том, чтобы службу в армии увязывать с полученной профессией. Соответствующий вопрос главе государства на встрече со студентами задал военный курсант, передает корреспондент БЕЛТА.

В вопросе, в частности, отмечалось, что все студенты мужского пола имеют право на одну отсрочку от службы в армии для получения образования. Соответственно, после окончания вуза все, кто годен, будут призваны в армию, и только потом смогут продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре. Был задан вопрос, можно ли призывать в армию и чтобы при этом человек нес службу, исходя из полученной профессии. Например, как уже сделано в IT-роте.

Александр Лукашенко

"Это надо сделать. Если он (призывник. - Прим. БЕЛТА) профессионал. Да, айтишную роту мы создавали. Хорошие ребята, служат. Они нам очень нужны военные такие. Я ставку сейчас больше делаю на ребят, которые и в армии послужили, знают эту службу, - сказал глава государства. - Допустим, он не айтишник, а по другой профессии, но в армии нужный. Почему бы и нет. Что, медицины нет (в армии. - Прим. БЕЛТА)? Пусть они по своей специальности служат там. А, может быть, и останутся".

"Надо поручить Министерству обороны, чтобы они мне внесли предложение на сей счет. Это очень правильный вопрос", - добавил белорусский лидер.-0-