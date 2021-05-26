26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям. Соответствующий вопрос был задан главе государства сегодня на встрече в парламенте, где присутствовали и представители общественности, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что это предложение надо проработать с юридической точки зрения. "Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау (речь о том, что примеры подобных законодательных норм уже есть за рубежом. - Прим. БЕЛТА), но очень нужное для нашей страны", - сказал Александр Лукашенко.-0-