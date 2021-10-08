Лукашенко поддержал предложение по лизингу оборудования для развития малых производств в регионах

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение по лизингу оборудования для развития малых производств потребкооперации. Об этом он заявил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь очень правильно был поднят вопрос по лизингу на оборудование. Это надо сделать. Членам правительства, которые здесь присутствуют: вам прямое поручение. И не потому, что я хочу понравиться присутствующим. Потому, что это мизерные деньги. Это же мелкое оборудование. Но это оборудование не из за границы вы повезете. Вы должны его заказать здесь. И только мельчайшие элементы, которые мы не сможем произвести здесь очень быстро, вы централизованно со всей долей ответственности закупите. Поэтому лизингу быть", - заявил белорусский лидер.

В качестве примера Александр Лукашенко привел небольшую хлебопекарню в Свислочи, которую посещал летом текущего года в ходе одной из рабочих поездок. "Маленечкое производство. И этим малым производствам надо дать полную самостоятельность и дорогу", - подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, с соответствующим предложением на мероприятии выступила заместитель председателя правления Гродненского облпотребобщества Елена Чикова. Она обратила внимание, что на промышленных предприятиях в небольших населенных пунктах требуется обновление устаревшего оборудования, которое является энергозатратным.

"Давно прошли те времена, когда кооператоры были монополистами в торговой сфере. Сейчас весомую долю в торговом обслуживании населения занимают конкуренты, - отметила выступающая. - Долю, но не все пространство. Свою нишу мы нашли и удерживаем. Уверенно могу сказать: в одном у нас уж точно нет конкурентов - в социальной направленности работы отрасли, в реагировании на все запросы людей. Сегодня мы работаем на удовлетворение желаний покупателей, на улучшение финансового результата организаций".

Вместе с тем промышленные предприятия, которые расположены в небольших населенных пунктах, сталкиваются с определенными проблемами. Оборудование, на котором производится продукция, является энергозатратным.

"А если бы у малых предприятий, например, таких как хлебопекарня в Свислочи, была возможность получить льготный лизинг, мы могли бы обновить оборудование на современное, более эффективное и создать более комфортные условия для наших работников", - предложила она.-0-