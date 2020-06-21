Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге

21 июня, Светлогорский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение продлить на месяц действие сезонной 50-процентной скидки для пенсионеров на проезд в поездах региональных линий. Такое решение принято сегодня во время рабочей поездки главы государства в Светлогорский район Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось, Президент открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги и лично оценил уровень комфорта в поезде. Во время поездки Александру Лукашенко доложили, что от пенсионеров поступают обращения с просьбой продлить на месяц, до 31 октября, период предоставляемой 50-процентной скидки на проезд в поездах региональных линий. Эта мера экономически просчитана, подготовлен проект нормативного правового акта.

Александр Лукашенко безоговорочно поддержал предложение. "Значит, сегодня и приняли решение, хорошо", - сказал он.

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Это предусмотрено указом №176 от 29 апреля 2011 года "О государственной поддержке пенсионеров". Соответственно, в скором времени указанный период будет расширен на месяц - до 31 октября включительно.

Стоит отметить, что за последние дни это уже второе решение о дополнительной поддержке пенсионеров. Днем ранее Александр Лукашенко подписал указ о повышении с 1 июля трудовых пенсий. Эту меру Президент анонсировал 20 июня во время общения с участниками памятной церемонии в деревне Борки Кировского района. Глава государства отметил, что во время сбора подписей люди поднимали вопрос о пенсиях. "Пенсия, конечно, небольшая. Что имеем, то имеем. Но я вчера правительство попросил (указ еще не вышел). У нас где-то в четвертом квартале планировали повысить пенсии. Тем не менее я попросил, чтобы перенесли то повышение сюда. У нас немного есть денег. Мы должны ветеранам, пенсионерам помочь. Насколько это возможно. Это не популизм, не ради каких-то выборов, я никогда это не делал, - сказал Александр Лукашенко. - Но если ветераны, пенсионеры поднимают вопрос, хоть 10-20 долларов, но надо добавить сейчас, чтобы вам было полегче".-0-