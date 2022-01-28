Лукашенко поддержал разработку законопроекта о защите животных

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поддержал разработку законопроекта о защите животных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Абсолютно согласен с тем, что нормативных актов, которые у нас есть, недостаточно, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому если депутаты разработают соответствующий законопроект и соберут лучшее в мире, в том числе российское, я готов к этому подключиться и способствовать принятию документа вне того плана, который утвержден Президентом, и приводить его в жизнь".

Глава государства поделился, что всегда болезненно реагирует, когда ему докладывают о случаях жестокого обращения с животными, называя это трагедией. "Для меня неприемлемы и недопустимы три вещи: плач детей, насилие над женщинами, убийство животных", - сказал он.-0-