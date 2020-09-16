Лукашенко: подготовка к Всебелорусскому собранию - важнейшая политическая задача

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачи по подготовке к Всебелорусскому народному собранию. Соответствующие заявления прозвучали сегодня на встрече главы государства с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"От системного движения вперед мы не отступим. Не за горами новая пятилетка, которая должна стать для Беларуси прорывной. В ближайшие годы страна должна войти в шестой технологический уклад, что означает дальнейшее экономическое развитие государства: собственная энергетика, экологичное и конкурентоспособное производство, высочайшее, на уровне мировых стандартов качество белорусской продукции", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в декабре или январе намечено провести Всебелорусское народное собрание. "Это очень важный орган, особая форма народовластия в стране, которая тогда, в середине 90-х, спасла страну", - сказал он.

Президент подчеркнул, что в свое время собрал первое такое мероприятие, форум народа, чтобы опереться на людей, обратился к ним с призывом помочь спасти страну. "Поддержите меня - я сделаю все, чтобы была страна. Я выполнил это обещание. Это великое было собрание", - отметил глава государства.

Говоря о предстоящем Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко сказал, что на нем надо будет обсудить общественно-политические и экономические вопросы, планы, определить основные этапы развития Беларуси на ближайшие пять лет. "И там мы должны нарисовать план в том числе и конституционных изменений. И до этого проработаем и по партиям, и по другим вопросам, чтобы уже видеть, на каком свете мы находимся. Поэтому подготовка к Всебелорусскому собранию - важнейшая политическая задача ближайших дней", - заявил Президент.

Он поручил главам Администрации Президента и правительства, руководителям облисполкомов, Мингорисполкома внимательно подойти к вопросу избрания делегатов.

"Это будет общенациональный диалог. Поэтому принимать участие в форуме должны представители всех слоев общества, всех социальных и профессиональных групп, патриотических объединений и партий, депутаты всех уровней. Делегаты должны быть от каждого крупного промышленного предприятия. Не только руководители, но и рабочие от станка, представляющие трудовые коллективы", - сказал Президент.-0-