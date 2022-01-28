Лукашенко: подготовка мятежа 2020 года - многоэтапная и скоординированная технология

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка мятежа 2020 года - многоэтапная и скоординированная технология. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка мятежа 2020 года осуществлялась на порядок мощнее, с учетом прежних неудач. Мы однозначно расцениваем произошедшие события как многоэтапную и скоординированную технологию", - сказал Александр Лукашенко.

Реализовывалась она одновременно по нескольким направлениям. "Во-первых, идеологическая экспансия. Запад через различные образовательные программы и семинары пытался навязывать нашим людям так называемые демократические ценности, обещал Беларуси общеевропейскую идиллию. И наш МИД, его сотрудники, правительство, да и я это недооценивали. Думали, что это не для нас. Что это пройдет мимо нас, - отметил Президент. - Во-вторых, финансирование. Уже точно известно, на разрушение Беларуси было брошено более $6 млрд. Уж очень хотелось покончить с нами раз и навсегда. В-третьих, инфраструктура. По всей стране создавали сеть спящих ячеек из так называемых негосударственных организаций, отдельных СМИ, Telegram-каналов и блогеров. В условиях диктатуры, как нас там любят называть, подобных антигосударственных структур развелось тысячи. Все эти якобы экологи, правозащитники, псевдожурналисты пытались уничтожить государство. Скажу откровенно, мы также не придали достаточно внимания этому процессу. И когда я ставил задачи, скажу честно, я это чувствовал, видел. Они не всегда реализовывались. А у меня не хватило времени проконтролировать исполнение моих поручений. Потому что я слишком был погружен в экономику, промышленность, сельское хозяйство, финансовую систему. Вы понимаете и видели, что происходило в те времена".

Президент подчеркнул, эти люди, которые пытались разрушить наше государство, при этом нигде не работали, жизни трудового человека не знали. Однако неплохо жили за счет западных фондов.

"Непосредственно накануне выборов перешли уже к мягкому политическому давлению. Вспомните, сколько всевозможных визитеров зачастило к нам перед выборами. Заверяли в помощи и дружбе. США даже обещали обеспечить нас стопроцентно нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с Российской Федерацией. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Эти 33 богатыря, о которых говорят уже, провели якобы на Западе, в Украине исследование. Оказывается, это была провокация Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского Президента в момент выборов против России. Придет время - разберемся", - отметил белорусский лидер.

Потерпев неудачу, Запад перечеркнул все достигнутые ранее договоренности, подписанные соглашения и многочисленные обещания. "В ход пошли информационные манипуляции, призывы к насилию, подготовка боевиков и террористов, ввоз оружия и боеприпасов. Последнее продолжается до сих пор. Ну и, в конце концов, организация отнюдь не мирных протестов в августе 2020-го, которые в итоге переросли в преступные формы самого радикального толка. Продолжаются до сих пор. Но, к счастью, белорусы, как и в самые трудные времена истории, проявили политическую мудрость и дальновидность, определив свой выбор на века", - констатировал Александр Лукашенко.-0-