Лукашенко подписал постановление об освобождении Рапоты от должности госсекретаря Союзного государства и назначении Мезенцева

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19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 19 марта подписал Постановление №1 "О Государственном секретаре Союзного государства", касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В этот же день также принята Директива №1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства.-0-