Лукашенко подписал постановление Совбеза о мерах по обеспечению национальной безопасности

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности №1 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь", подготовленное по результатам состоявшегося 18 мая 2021 года заседания Совбеза. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На этом заседании рассматривались вопросы, связанные с повышением роли Совета безопасности как коллегиального координационно-политического органа в деле защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и борьбы с терроризмом.

Правительству дано поручение подготовить проект закона, предусматривающего изменение законов Беларуси "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", в целях создания дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности.

Кроме того, на заседании одобрен проект нового положения о Совете безопасности. После утверждения указом главы государства этот документ вступит в силу и будет опубликован.-0-