Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарем ОДКБ

21 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности Станиславом Засем, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась проинформировал Президента о своих встречах с главами государств - членов ОДКБ, которые должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря организации. Такая форма назначения была предложена Александром Лукашенко на ноябрьской встрече президентов в Санкт-Петербурге.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру. Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация", - пояснил глава государства свое решение.

Президент выразил надежду, что такой практики в будущем будут придерживаться и другие члены ОДКБ при назначении своих представителей на должность генерального секретаря.

"И, естественно, это соответствует нашим критериям подготовки и назначения кадров: профессионализм и любовь к тому делу, которым ты будешь заниматься", - добавил Александр Лукашенко.

Глава государства обсудил с госсекретарем Совета безопасности вопросы функционирования ОДКБ и проблематику региональной безопасности. "Были высказаны некоторые целевые установки, задачи. Речь в том числе о более практической реализации вопросов, которые стоят перед этой организацией. За последние годы многое сделано в плане создания нормативной базы, это очень важно. Но время требует конкретных практических шагов по укреплению нашей общей безопасности", - рассказал о подробностях встречи с Президентом Станислав Зась.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание на реализацию договоренностей, достигнутых в ноябре на саммите организации в Астане. В частности, тогда стороны утвердили положения о правовом оформлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ - в свое время этот вопрос был поднят Беларусью. "Надо выстраивать пояс добрососедства в организации. Это тоже одна из предстоящих задач на сегодня", - добавил госсекретарь Совбеза.

Речь шла также об укреплении общих границ на пространстве ОДКБ, прежде всего в Средней Азии. Обсужден и ряд других направлений деятельности.-0-