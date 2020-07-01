Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 июля 2020
Минск Переменная облачность +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:13 В Японии начались клинические испытания вакцины от коронавируса В мире
12:10 Развитию Бобруйска уделяется особое внимание - Заяц Регионы
12:09 Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 июля Общество
12:06 Производство экологичной посуды из отрубей планируют запустить в Беларуси Экономика
12:02 Семашко: Беларусь не снимает с повестки дня вопрос компенсации потерь от налогового маневра в РФ Экономика
12:02 В Беларуси в условиях пандемии увеличился поток транзитных контейнерных перевозок Экономика
12:02 Мингорисполком и облисполкомы проведут 4 июля прямые телефонные линии Общество
11:55 Орда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросы Общество
11:54 "Минскводоканал" продолжает поадресно мониторить состояние воды с забором проб Регионы
11:53 В БООР напомнили о минимальных размерах рыбы, при которых разрешен вылов Общество
11:45 Различия в подходах в борьбе с COVID-19 в Беларуси и России связаны с большими финансовыми возможностями РФ - Семашко Общество
11:43 Семашко: белорусская сторона недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу Экономика
11:40 Сергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людей Общество
11:39 В России за сутки 6556 человек заразились COVID-19 В мире
11:30 Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов Президент
11:27 Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией вступит в силу не раньше конца года - Семашко Политика
11:26 В Сенненском районе запустили энергоустановку из 4752 солнечных панелей Регионы
11:22 Кратковременные дожди и до +30°С прогнозируют в Беларуси 2 июля Общество
11:22 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Гомельской области Регионы
11:20 Лучшие фото БЕЛТА в июне Культура
11:18 Четверо сотрудников посольства Беларуси в России переболели COVID-19 Общество
11:16 Важно воспитывать у молодежи умение отличать правду от лжи - Алексо Общество
11:13 Семашко: коронавирус внес серьезные коррективы в празднование Дня Независимости Беларуси в Москве Общество
11:07 Испытания Великой Отечественной войной выкристаллизовали белорусскую государственность - Беляев Общество
10:53 Подтвердить наличие лицензии можно с помощью единого реестра Экономика
10:53 В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах! Общество
10:50 Карлюкевич: День Независимости 3 июля консолидирует белорусское общество Общество
10:50 ГАИ Гомельской области предлагает написать сказку о соблюдении правил дорожного движения Регионы
10:44 Голкипер минского "Динамо" Даниил Шапко впервые попал в сборную тура чемпионата Беларуси Спорт
10:40 Марзалюк: белорусы - самая антинацистская нация Общество
Все новости
Все новости
Президент
01 июля 2020, 11:30

Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).

В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные главой государства 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов. Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и Администрацией Президента Беларуси.

В распоряжении БЕЛТА имеется текст документа. Совету Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по ряду направлений.

В сферах строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики

- разработать и утвердить программу, направленную на существенное увеличение электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, включая расширение льготных условий для потребителей, отапливающих электроисточниками жилые помещения и садовые домики (дачи);

- обеспечить создание наиболее благоприятных условий с учетом мирового опыта в целях повсеместного развития электротранспорта в стране;

- совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению технического осмотра;

- обеспечить своевременный капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети, развитие дорожной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, благоустройство территорий, а также комплексный подход при замене инженерных сетей и элементов благоустройства населенных пунктов, особое внимание уделить местам производства работ, расположенным вблизи жилых домов;

- максимально учитывать интересы граждан при планировании маршрутов общественного транспорта;

- проводить капитальный ремонт жилищного фонда в установленные сроки;

- обеспечить надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистку и отведение сточных вод.

В сфере торговли

- усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке;

- принимать незамедлительные меры реагирования при установлении фактов необоснованного повышения цен на реализуемые товары.

В сферах занятости и социального обеспечения

- обеспечить решение вопросов занятости населения;

- принимать эффективные меры по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда;

- осуществлять действенный контроль за своевременной выплатой заработной платы;

- обеспечить повышение уровня заработной платы за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

В сфере здравоохранения

- продолжить дальнейшую реализацию системных мероприятий, направленных на оказание населению доступной и качественной медицинской помощи;

- обеспечить наличие необходимых лекарственных средств и контроль за необоснованным ростом цен на них.

В сфере образования

- проработать вопрос по изменению формата вступительных испытаний при поступлении в учреждения высшего образования по отдельным специальностям, в том числе поступлению по конкурсу аттестатов об общем среднем образовании без сдачи вступительных испытаний для выпускников, получивших целевые направления;

- обеспечить проработку вопроса по установлению преимущественного права на зачисление за счет средств бюджета в высшие, средние специальные и профессионально-технические учреждения образования на сельскохозяйственные специальности для лиц, поступающих на условиях целевой подготовки специалистов (рабочих);

- проработать вопрос организации при необходимости в учреждениях общего среднего образования в рамках предмета "Трудовое обучение" профессиональной подготовки учащихся по наиболее востребованным сельскохозяйственным профессиям ("тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "оператор машинного доения" и иные).

В денежно-кредитной сфере (совместно с Национальным банком)

- обеспечить повышение доступности кредитных ресурсов для всех категорий граждан в целях строительства и приобретения жилья;

- обеспечить доступность снятия наличных денежных средств со счетов с использованием банковских пластиковых карт, в том числе в сельской местности.

В распоряжении также даны конкретные поручения по регионам. Обеспечивать их выполнение поручено Совету Министров совместно с облисполкомами.

В Брестской области

- провести капитальный ремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больнице;

- построить школы-сады в Кобрине и Столине, общеобразовательную среднюю школу в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, детские ясли-сад в Жабинке.

В Витебской области

- разработать и утвердить комплекс мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года;

- открыть инфекционное отделение в центральной больнице в Полоцке;

- завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чашниках;

- обеспечить надлежащие условия пребывания и проживания детей в оздоровительном лагере "Юность" филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго".

В Гомельской области

- завершить строительство объекта "Центр игровых видов спорта в г.Светлогорске. 1-я очередь - Ледовый дворец";

- открыть магазин в агрогородке Яново Ветковского района;

- завершить строительство школы в микрорайоне №21 г.Гомеля.

В Гродненской области

- обеспечить строительство резервных скважин, водопроводных сетей и станций обезжелезивания воды в агрогородке Пархимовцы Берестовицкого района;

- принять необходимые меры по реконструкции очистных сооружений, модернизации главных канализационных насосных станций, реконструкции и строительству канализационных коллекторов в Лиде;

- построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Слониме.

В Минской области

- построить детское дошкольное учреждение и школу в Фаниполе, а также школу в Столбцах;

- физкультурно-оздоровительный комплекс в Дзержинске;

- детские дошкольные учреждения в Любани, агрогородке Михановичи и поселке Дружный;

- детский сад - начальную школу в микрорайоне №11 Восточный в Молодечно;

- новое здание поликлиники учреждения здравоохранения "Несвижская центральная районная больница" в Несвиже;

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Старых Дорогах и бассейн в Узде.

В Могилевской области

- провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;

- построить радиологический корпус №3 в Могилевском областном онкологическом диспансере и инфекционный корпус в Могилевской больнице №1;

- дорогу "Юго-западный обход Могилева";

- школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне №7 Бобруйска.

Совместно с Минским облисполкомом и Минским горисполкомом

- реализовать комплекс мероприятий по переводу Минска в 2025 году на водоснабжение только из подземных источников.

Кроме того, в распоряжении поручено обеспечить разработку и утверждение до конца 2020 года Государственной программы обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2021-2025 годы.

Брестскому горисполкому до конца 2021 года надо спланировать и завершить строительство спортивного стадиона на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с использованием внебюджетных средств и жилого дома для военнослужащих Брестского гарнизона на условиях долевого строительства.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить военнослужащих Вооруженных Сил арендным жильем государственного жилищного фонда в соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса.-0-

Сергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людейСергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людей
Администрация Президента старается постоянно быть в контакте с населением: проводит выездные приемы в регионах, прямые телефонные линии, рассматривает обращения и заявления граждан, собирает информацию из райисполкомов, облисполкомов.

Орда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросыОрда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросы
"Распоряжение - это комплексный документ, в котором затронуты разнообразные вопросы: ценообразования, медицинского обслуживания, образования, создания высокопроизводительных рабочих мест, благоустройства, ремонта уличных дорог", - отметил председатель Федерации профсоюзов и руководитель инициативной группы №1 Михаил Орда.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко
Новости рубрики Президент
Жюли Пейетт. Фото AFP Лукашенко рассчитывает на реализацию взаимовыгодных проектов с Канадой
Владимир Путин и Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о Великой Победе
Во время церемонии открытия мемориала "Он всегда будет символом нерушимой дружбы" - Лукашенко принял участие в открытии мемориала подо Ржевом
Фото ТАСС - БЕЛТА Лукашенко направился на открытие мемориала советскому солдату подо Ржевом
Фото из архива Лукашенко рассчитывает на встречу с Президентом Латвии в скором времени
Александр Лукашенко во время встречи Главное в цитатах: Лукашенко о ЦТ, зарплатах в образовании, общежитиях и дистанционке
Главное
Фото из архива Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов
Сергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людей
В Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента с COVID-19
В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах!
Топ-новости
Трудовые пенсии повышаются в Беларуси с 1 июля
С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": В небо за мечтой, или Один день из жизни Барановичской истребительной авиабазы
В Беларуси в условиях пандемии увеличился поток транзитных контейнерных перевозок
Онлайн-конференция о развитии интернет-торговли пройдет 2 июля на сайте БЕЛТА
Развитию Бобруйска уделяется особое внимание - Заяц
Семашко: белорусская сторона недовольна неисполнением Россией договоренностей по газу
Орда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросы
"Минскводоканал" продолжает поадресно мониторить состояние воды с забором проб
Аналитик БИСИ: в дате 3 июля заключено много сакральных для Беларуси смыслов
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Ставка рефинансирования с 1 июля снижается до 7,75%
В БООР напомнили о минимальных размерах рыбы, при которых разрешен вылов
Кратковременные дожди и до +30°С прогнозируют в Беларуси 2 июля
Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.