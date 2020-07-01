Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).

В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные главой государства 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчетность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов. Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и Администрацией Президента Беларуси.

В распоряжении БЕЛТА имеется текст документа. Совету Министров совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом поручено обеспечить работу по ряду направлений.

В сферах строительства, ЖКХ, транспорта и энергетики

- разработать и утвердить программу, направленную на существенное увеличение электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, включая расширение льготных условий для потребителей, отапливающих электроисточниками жилые помещения и садовые домики (дачи);

- обеспечить создание наиболее благоприятных условий с учетом мирового опыта в целях повсеместного развития электротранспорта в стране;

- совершенствование порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению технического осмотра;

- обеспечить своевременный капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети, развитие дорожной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, благоустройство территорий, а также комплексный подход при замене инженерных сетей и элементов благоустройства населенных пунктов, особое внимание уделить местам производства работ, расположенным вблизи жилых домов;

- максимально учитывать интересы граждан при планировании маршрутов общественного транспорта;

- проводить капитальный ремонт жилищного фонда в установленные сроки;

- обеспечить надлежащее качество питьевой воды, устойчивое водоснабжение, очистку и отведение сточных вод.

В сфере торговли

- усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительском рынке;

- принимать незамедлительные меры реагирования при установлении фактов необоснованного повышения цен на реализуемые товары.

В сферах занятости и социального обеспечения

- обеспечить решение вопросов занятости населения;

- принимать эффективные меры по повышению заработной платы в организациях с низким уровнем оплаты труда;

- осуществлять действенный контроль за своевременной выплатой заработной платы;

- обеспечить повышение уровня заработной платы за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

В сфере здравоохранения

- продолжить дальнейшую реализацию системных мероприятий, направленных на оказание населению доступной и качественной медицинской помощи;

- обеспечить наличие необходимых лекарственных средств и контроль за необоснованным ростом цен на них.

В сфере образования

- проработать вопрос по изменению формата вступительных испытаний при поступлении в учреждения высшего образования по отдельным специальностям, в том числе поступлению по конкурсу аттестатов об общем среднем образовании без сдачи вступительных испытаний для выпускников, получивших целевые направления;

- обеспечить проработку вопроса по установлению преимущественного права на зачисление за счет средств бюджета в высшие, средние специальные и профессионально-технические учреждения образования на сельскохозяйственные специальности для лиц, поступающих на условиях целевой подготовки специалистов (рабочих);

- проработать вопрос организации при необходимости в учреждениях общего среднего образования в рамках предмета "Трудовое обучение" профессиональной подготовки учащихся по наиболее востребованным сельскохозяйственным профессиям ("тракторист-машинист сельскохозяйственного производства", "оператор машинного доения" и иные).

В денежно-кредитной сфере (совместно с Национальным банком)

- обеспечить повышение доступности кредитных ресурсов для всех категорий граждан в целях строительства и приобретения жилья;

- обеспечить доступность снятия наличных денежных средств со счетов с использованием банковских пластиковых карт, в том числе в сельской местности.

В распоряжении также даны конкретные поручения по регионам. Обеспечивать их выполнение поручено Совету Министров совместно с облисполкомами.

В Брестской области

- провести капитальный ремонт с модернизацией хирургического корпуса в Малоритской районной больнице;

- построить школы-сады в Кобрине и Столине, общеобразовательную среднюю школу в микрорайоне Боровки-2 в Барановичах, детские ясли-сад в Жабинке.

В Витебской области

- разработать и утвердить комплекс мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года;

- открыть инфекционное отделение в центральной больнице в Полоцке;

- завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Чашниках;

- обеспечить надлежащие условия пребывания и проживания детей в оздоровительном лагере "Юность" филиала "Лукомльская ГРЭС" РУП "Витебскэнерго".

В Гомельской области

- завершить строительство объекта "Центр игровых видов спорта в г.Светлогорске. 1-я очередь - Ледовый дворец";

- открыть магазин в агрогородке Яново Ветковского района;

- завершить строительство школы в микрорайоне №21 г.Гомеля.

В Гродненской области

- обеспечить строительство резервных скважин, водопроводных сетей и станций обезжелезивания воды в агрогородке Пархимовцы Берестовицкого района;

- принять необходимые меры по реконструкции очистных сооружений, модернизации главных канализационных насосных станций, реконструкции и строительству канализационных коллекторов в Лиде;

- построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Слониме.

В Минской области

- построить детское дошкольное учреждение и школу в Фаниполе, а также школу в Столбцах;

- физкультурно-оздоровительный комплекс в Дзержинске;

- детские дошкольные учреждения в Любани, агрогородке Михановичи и поселке Дружный;

- детский сад - начальную школу в микрорайоне №11 Восточный в Молодечно;

- новое здание поликлиники учреждения здравоохранения "Несвижская центральная районная больница" в Несвиже;

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Старых Дорогах и бассейн в Узде.

В Могилевской области

- провести ремонтно-реставрационные работы для сохранения дворцово-паркового ансамбля в деревне Жиличи Кировского района;

- построить радиологический корпус №3 в Могилевском областном онкологическом диспансере и инфекционный корпус в Могилевской больнице №1;

- дорогу "Юго-западный обход Могилева";

- школу с бассейном и детский сад с бассейном в микрорайоне №7 Бобруйска.

Совместно с Минским облисполкомом и Минским горисполкомом

- реализовать комплекс мероприятий по переводу Минска в 2025 году на водоснабжение только из подземных источников.

Кроме того, в распоряжении поручено обеспечить разработку и утверждение до конца 2020 года Государственной программы обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2021-2025 годы.

Брестскому горисполкому до конца 2021 года надо спланировать и завершить строительство спортивного стадиона на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с использованием внебюджетных средств и жилого дома для военнослужащих Брестского гарнизона на условиях долевого строительства.

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить военнослужащих Вооруженных Сил арендным жильем государственного жилищного фонда в соответствии со статьей 111 Жилищного кодекса.-0-

Сергеенко: Президенту будут ежеквартально докладывать о выполнении распоряжения по решению актуальных вопросов жизни людей Администрация Президента старается постоянно быть в контакте с населением: проводит выездные приемы в регионах, прямые телефонные линии, рассматривает обращения и заявления граждан, собирает информацию из райисполкомов, облисполкомов.

Орда: распоряжение Президента позволит решить волнующие людей конкретные вопросы "Распоряжение - это комплексный документ, в котором затронуты разнообразные вопросы: ценообразования, медицинского обслуживания, образования, создания высокопроизводительных рабочих мест, благоустройства, ремонта уличных дорог", - отметил председатель Федерации профсоюзов и руководитель инициативной группы №1 Михаил Орда.