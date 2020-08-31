Лукашенко подписал распоряжение о запуске научно-образовательного спутника БГУ

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение "О запуске научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с документом Министерству образования поручается в 2020-2021 годах обеспечить запуск научно-образовательного спутника БГУ, а также предусматриваются источники финансирования расходов, связанных с реализацией данного проекта.

Все работы по разработке и изготовлению второго спутника БГУ выполнены сотрудниками, студентами и аспирантами университета. По сравнению с эксплуатируемым в настоящее время спутником он обладает большим потенциалом для проведения космофизических экспериментов с использованием отечественных материалов и полупроводниковых устройств.

Запустить спутник планируется в 2021 году. На орбите будет сформирована первая белорусская группировка из двух научно-образовательных спутников для отработки их взаимодействия и координации.

Принятие распоряжения направлено на популяризацию аэрокосмической отрасли, повышение качества подготовки специалистов и развитие отечественной научной школы этого профиля, а также привлечение талантливой молодежи для разработки наукоемких технологий.-0-