Лукашенко подписал указ о полномочиях правительства

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня подписал указ №309 "О полномочиях Правительства Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

В связи со сложением правительством полномочий перед вновь избранным Президентом согласно ч.3 ст.106 Конституции Беларуси и в соответствии с ч.11 этой статьи и пунктом 7 ст.84 Конституции глава государства поручил премьер-министру, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования нового состава Совета Министров путем издания Президентом правовых актов о назначении на указанные должности.

Указом устанавливается, что в новый состав Совета Министров по должности входят председатели Комитета государственного контроля, Президиума Национальной академии наук, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.-0-