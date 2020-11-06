6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении пенсий. Об этом глава государства заявил сегодня во время открытия третьей линии минского метро, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обязательно надо помочь пенсионерам, ветеранам. Это наша опора, - сказал Александр Лукашенко. - Я вчера подписал указ о повышении (хоть немножко) пенсий, чтобы реальные пенсии не упали".

Президент подчеркнул, что пенсионеры - это святое и их необходимо поддерживать в любой ситуации, как бы ни было сложно.-0-