Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале-мае

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ №55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В целях поддержания боевой готовности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в феврале - мае на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, изъявивших желание пройти такую службу.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших

установленные сроки.-0-