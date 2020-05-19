Лукашенко подписал указ о продлении на 3 месяца срока действия документов и справок

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №172 "О продлении срока действия документов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Выданные физическим и юридическим лицам (в том числе и индивидуальным предпринимателям) справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца. Например, если срок действия разрешения истекает 15 мая 2020 года, то он будет продлен автоматически до 15 августа 2020 года.

Постановлением Совета Министров будут определены исчерпывающие перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы выдаются.

В период сложной эпидемиологической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений государственных органов (организаций) для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на 3 месяца их финансовые расходы.

По имеющейся у БЕЛТА информации, постановление Совета Министров, определяющее перечень документов и процедур, будет принято и опубликовано в ближайшее время. Предполагается, что в него будут включены, в частности, процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина Беларуси (для проживающих в своей стране) в связи с достижением 14-летнего возраста, водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством. Кроме того, в перечень подлежащих продлению документов предлагается включить сертификаты продукции (работ, услуг) собственного производства, в том числе услуг банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям, коммерческим микрофинансовым организациям и лизингодателям.-0-