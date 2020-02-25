Лукашенко подписал указ о развитии АПК Витебской области

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службее белорусского лидера.

В целях наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и загрузки производственных мощностей Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом Министров формировать сырьевые зоны и агропромышленные объединения с участием организаций, осуществляющих деятельность по переработке и производству сельскохозяйственной продукции. Организации, включенные в сырьевую зону, будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику.

В указе предусмотрены механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования Витебской области (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами).

Кроме того, документ содержит меры, направленные на закрепление кадров на селе, в том числе поддержку молодых специалистов.-0-