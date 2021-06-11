Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 июня подписал указ №215, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом утверждено положение, предусматривающее придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $50 млн и более.

Как сообщалось, 7 июня Александру Лукашенко доложили о перспективах развития индустриального парка. Глава государства отметил, что экосистема "Великого камня" привлекательна особыми финансовыми условиями, развитой инфраструктурой, логистикой и географическим местоположением. Об этом говорит стабильный и поступательный рост количества резидентов (на 10-15% в год) и создаваемых производств.

В парке уже реализуются проекты 69 резидентов с учредителями из 13 стран (от Китая до Германии, Швейцарии и США). "Великий камень" почти 10 лет существовал в определенных правовых условиях и практика показала, что отдельные направления правового регулирования требовали уточнения и развития, отметил во время совещания Президент. Особенно для увеличения инвестиционных вложений и наращивания экономического эффекта парка для страны в целом.-0-