Лукашенко подписал указ о реестре адресов виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписан указ №48 "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Беларусь последовательно развивает правовое поле регулирования деятельности, связанной с цифровыми активами, и в отличие от многих других государств разрешает свободное обращение цифровых валют. В то же время это требует постоянного мониторинга ситуации и при необходимости дополнения и уточнения регулятивных норм. В том числе для исключения случаев теневого финансирования запрещенной деятельности. С этой целью главой государства подписан указ "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты".

Документ предусматривает формирование Парком высоких технологий реестра адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности, и установление порядка его функционирования.

Данная норма призвана защитить участников рынка цифровых активов от утраты имущества и предупредить непреднамеренное вовлечение в запрещенную законом деятельность.-0-