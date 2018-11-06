Лукашенко подписал указ о смене застройщика по долгостроям "Тамбаза"

6 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября подписал указ №430, устанавливающий условия завершения строительства жилых домов в районе ул. М.Богдановича города Минска, заказчиком по которым являлось ООО "Тамбаз". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Указом определяется, что завершать строительство объектов будет новый заказчик - государственное предприятие "УКС Советского района г.Минска", генеральным подрядчиком назначается ОАО "Стройтрест №4".

Для завершения строительства домов Минским горисполкомом выделяется возвратная бюджетная ссуда в Br30 млн.

Заказчику предоставляется право на заключение договоров долевого строительства с гражданами - владельцами жилищных облигаций ООО "Тамбаз", а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью (в размере 2% от сметной стоимости строительства).

В целях соблюдения интересов пострадавших граждан указом предусматривается ряд мер, направленных на удешевление для них стоимости строительства жилья.

Устанавливается также обязанность страховых компаний‚ поручителей и залогодателей‚ которые обеспечивали исполнение ООО "Тамбаз" обязательств по жилищным облигациям, осуществить владельцам таких облигаций на основании заявлений, поданных ими до 31 декабря 2018 года включительно, страховые выплаты в размере номинальной стоимости облигаций.-0-