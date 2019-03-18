Лукашенко подписал указ об экспериментальном доме в Смолевичах для минских очередников

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №103 "О строительстве жилого дома", которым предусматривается строительство в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в
Гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в этом доме, будет предоставлена государственная поддержка, предусмотренная указом от 4 июля 2017 года №240, независимо от даты их постановки на учет нуждающихся.
Направляться на строительство квартир в этом доме будут граждане, изъявившие желание построить жилье в городе-спутнике Смолевичи, на основании их заявлений и при согласии на снятие с учета нуждающихся в Минске.
Снятие с учета нуждающихся в Минске будет производиться после оформления прав на построенное жилье.
Строительство жилого дома будет осуществляться долевым способом. Заказчик строительства - КУП "Управление капитального строительства Миноблисполкома".-0-
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