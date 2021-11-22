Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 ноября подписал указ №451 "Об обеспечении режима чрезвычайного положения". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Документ принят в соответствии с законом Беларуси "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя" для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.
Указом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение.
В документе определяется порядок организации функционирования органов управления при введении на всей территории страны или в ее отдельных местностях чрезвычайного положения.-0-