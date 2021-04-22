Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах органов прокуратуры

22 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №160 "Об официальных геральдических символах органов прокуратуры", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается учреждение знамени прокуратуры Республики Беларусь и нагрудного знака отличия прокуратуры "За заслугi", утверждение положений об указанных геральдических символах, а также их описаний и изображений.

Разработка символики осуществлялась с учетом правил геральдики и исторических традиций органов прокуратуры.

Так, знамя прокуратуры представляет собой полотнище красного цвета, на лицевой стороне которого размещен Государственный герб Республики Беларусь, на оборотной - эмблема органов прокуратуры, а в древковой части - белорусский орнамент. Оно является символом чести, доблести и славы, служащим напоминанием о верности стране и ее народу, необходимости свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, безупречно исполнять служебные обязанности.

Нагрудный знак воспроизводит изображение ранее учрежденной эмблемы органов прокуратуры (поверх двух перекрещенных золотистых мечей размещен щит красного цвета, в центре которого расположен Государственный герб Республики Беларусь). Эмблема обрамлена лавровым венком. Нагрудным знаком будут награждаться прокурорские работники и работники системы органов прокуратуры за образцовое исполнение профессиональных обязанностей, достижение поставленных целей, смелость, выдержку, решительность и инициативу, проявленные при исполнении своего служебного долга.

Учреждение данных геральдических символов будет способствовать укреплению авторитета органов прокуратуры и повышению престижа прокурорской службы.-0-