Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главой государства в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы 2 мая на пятницу 1 мая 2020 года. Соответствующий указ 24 апреля подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Таким образом, 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования.

Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено принять меры по обеспечению бесперебойной работы предприятий, организующих питание и подвоз школьников.-0-