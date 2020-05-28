Лукашенко подписал указ по развитию юго-восточного региона Могилевской области

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №177 "О мерах по развитию юго-восточного региона Могилевской области", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ продлевает до 2025 года действие основных положений указа от 8 июня 2015 года №235 "О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области". Это позволит создать дополнительные условия для комплексного развития этого региона, повышения уровня жизни населения.

Указом определен порядок предоставления организациям выплат из республиканского бюджета на возмещение части затрат, которые они понесут при реализации в 2021-2025 годах инвестиционных проектов. Перечень этих проектов определяется правительством на основании предложений Могилевского облисполкома.

Райисполкомам региона предоставлены полномочия на распоряжение имуществом, которое находится в республиканской собственности и включено в перечень неиспользуемого или неэффективно используемого. Кроме того, у граждан появилась возможность получать в собственность арендное жилье и невостребованные жилые помещения. Документом предусмотрены и иные меры поддержки, в том числе по техническому переоснащению сельскохозяйственного производства и строительных организаций.-0-