Лукашенко подписал указы по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал два указа, направленных на повышение социальной защищенности работников в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подписал указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан". Документ принят в целях минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности.

Указом предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.

Решение о предоставлении субсидий будет приниматься местным исполнительным и распорядительным органом, а перечисление денежных средств - органом Фонда социальной защиты населения.

Указом также предусмотрено продление по 31 августа периода предоставления государственной адресной поддержки в виде ежемесячного социального пособия гражданам, у которых в мае-июле текущего года истекает срок действия такого пособия.

Еще один документ, подписанный сегодня Президентом, - указ №179 "Об оплате труда". Он принят в целях повышения уровня социальной защищенности работников бюджетной сферы, а также обеспечения устойчивого функционирования бюджетных организаций и отдельных (находящихся за границей) учреждений в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер.

Указом предусматривается поддержание заработной платы работников бюджетных организаций на уровне не ниже размера минимальной заработной платы и осуществление им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.

В качестве дополнительного возможного источника финансирования расходов бюджетных организаций в случае недостаточности средств от приносящей доходы деятельности определены средства республиканского и местных бюджетов.-0-

Лобович: в Беларуси приняты допмеры поддержки социальной справедливости в трудовых коллективах "Цель указа №178 - поддержание социальной справедливости, стабильности в трудовых коллективах и, соответственно, уровня доходов тех категорий граждан, которые в первую очередь в этом нуждаются", - сказал первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.