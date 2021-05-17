Лукашенко подписал закон о государственной защите. Кто и на каких условиях сможет ею воспользоваться

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны". Документ, который ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики, зарегистрирован в Национальном реестре правовых актов, что свидетельствует о его подписании главой государства, сообщает БЕЛТА.

В обновленном законе расширяется круг лиц, подлежащих государственной защите. В него включены военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка; сотрудники Службы безопасности Президента Беларуси и Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси; иные лица в связи с посягательством на их безопасность; близкие вышеперечисленных лиц.

Таким образом, меры защиты можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким.

Также законом устанавливается возможность применения мер государственной защиты и в случае отсутствия непосредственной угрозы посягательства на жизнь, здоровье и имущество защищаемых лиц, совершенствуется порядок применения отдельных мер государственной защиты. Так, например, вводится возможность изменения внешности не только самого защищаемого лица, но и его близких. Основанием для применения меры безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений может являться вступление или назначение защищаемого лица на должность, нахождение его в должности.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.-0-